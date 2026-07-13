Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?12 комментариев
Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной
Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.
Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.
Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.
Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.
Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.
Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.