Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».0 комментариев
Во Владимире эвакуировали жильцов дома после падения беспилотника
В городе Владимир после падения дрона ВСУ в одном из домов провели эвакуацию 39 жильцов, сообщил глава региона Александр Авдеев утром в понедельник.
«Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет», – указал губернатор в Max
Он уточнил, что из здания вывели 39 человек, включая восьмерых детей. Некоторых граждан разместили в пунктах временного пребывания, тогда как остальные отправились к родственникам. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
В ходе атаки дрона в Подмосковье в ночь на понедельник погибли три человека.
На подлете к Москве с начала суток нейтрализовали 24 дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тульской области многоквартирный дом пострадал от атаки беспилотника.