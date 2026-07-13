Во Владимире эвакуировали жильцов дома после падения беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет», – указал губернатор в Max

Он уточнил, что из здания вывели 39 человек, включая восьмерых детей. Некоторых граждан разместили в пунктах временного пребывания, тогда как остальные отправились к родственникам. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

В ходе атаки дрона в Подмосковье в ночь на понедельник погибли три человека.

На подлете к Москве с начала суток нейтрализовали 24 дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тульской области многоквартирный дом пострадал от атаки беспилотника.