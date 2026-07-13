Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?12 комментариев
Воробьев сообщил о троих погибших при атаке БПЛА на Подмосковье
Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе MAX. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.
Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.
В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.
За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.