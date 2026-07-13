Онищенко предложил увеличить возраст российской молодежи до 40 лет

Академик Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

Tекст: Мария Иванова

Заместитель президента Российской академии образования предложил повысить верхнюю границу молодежного возраста, передает РИА «Новости».

В настоящее время в России молодежью считается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

«Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь – это 35 лет. А наш министр, Михаил Альбертович, недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», – заявил Онищенко.

Академик подчеркнул, что современные люди дольше сохраняют умственную и физическую активность на высоком уровне. По его словам, в 40 лет многие еще только создают семьи, а этот показатель должен определяться объективным состоянием здоровья, а не желаниями отдельных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Геннадий Онищенко анонсировал будущее повышение верхней границы возраста молодежи.

Ранее академик спрогнозировал рост средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

В прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал пересмотреть подходы к старению граждан.