Захарова объяснила попытки Запада отменить российскую культуру

Захарова: Запад пытается помешать России черпать силы в культуре и истории

Tекст: Антон Антонов

Захарова связывает с этими целями действия сил, которые «сносят памятники или информационно занимаются отменой», а также попытки «отменить культуру» и помешать России «в информационном поле возможности вспоминать наших героев», передает ТАСС.

«То есть мы это делали всегда, но за это получали какую-то дикую травлю. Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали», – сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

Захарова отметила, что иногда такие попытки, к сожалению, на какое-то время оказывались успешными, однако затем общество восстанавливало «историческую связь». По ее словам, люди снова ощущали присутствие предков, яснее видели прошлое и таким образом находили в себе новые силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о масштабной борьбе противников Москвы за историческую память России.

Весной Захарова на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Москве заявила о росте на Западе неоварварства из-за эпохи культурных санкций и отмены искусства.