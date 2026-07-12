Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?9 комментариев
Захарова объяснила попытки Запада отменить российскую культуру
Захарова: Запад пытается помешать России черпать силы в культуре и истории
Попытки Запада переписать историю России и «отменить» ее культуру предпринимаются для того, чтобы лишить страну духовной опоры и источника внутренней силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова связывает с этими целями действия сил, которые «сносят памятники или информационно занимаются отменой», а также попытки «отменить культуру» и помешать России «в информационном поле возможности вспоминать наших героев», передает ТАСС.
«То есть мы это делали всегда, но за это получали какую-то дикую травлю. Ровно потому и для того, чтобы мы не черпали силы в нашей истории, чтобы мы как бы от нее отказались, забыли, переписали», – сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
Захарова отметила, что иногда такие попытки, к сожалению, на какое-то время оказывались успешными, однако затем общество восстанавливало «историческую связь». По ее словам, люди снова ощущали присутствие предков, яснее видели прошлое и таким образом находили в себе новые силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о масштабной борьбе противников Москвы за историческую память России.
Весной Захарова на фестивале «Интермузей. БРИКС+» в Москве заявила о росте на Западе неоварварства из-за эпохи культурных санкций и отмены искусства.