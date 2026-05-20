Захарова отметила растущее неоварварство на Западе

Захарова отметила растущую популярность неоварварства на Западе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте неоварварства в странах Запада. Выступая на сессии фестиваля «Интермузей. БРИКС+» в Москве, она обратила внимание на то, что это явление связано с практикой «отмены» культуры и искусства западными странами и введением санкций против деятелей этих сфер, подчеркивает ТАСС.
«Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство. Почему? Когда музеи, театры «отменяются», когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, несмотря на все соглашения и договоренности. Когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, своего собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство», – сказала дипломат.
Фестиваль «Интермузей. БРИКС+» проходит в Москве с 20 по 23 мая. Организатором выступает государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при поддержке Минкультуры России и правительства столицы.
Ранее Захарова заявила о провале концепции культурной отмены России на Западе и росте интереса к русскому искусству. Также она обвинила Францию в сворачивании гуманитарных и культурных связей с Россией и разделении российской культуры на «правильную» и «неправильную».
До этого посольство России в Италии назвало отмену концертов балерины Светланы Захаровой во Флоренции проявлением русофобии и давления украинских властей на местный театр.