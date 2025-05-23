В Москве прошла конференция ко Дню спасения еврейского народа

Мероприятие посвящено 80-летию Победы над нацизмом и десятилетию включения Дня спасения и освобождения 26 Ияра в официальный иудейский календарь. В нем приняли участие исследователи из России, Израиля и Германии.

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание, в котором подчеркнул важность противодействия расизму и ксенофобии. «И мы, и грядущее поколение должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения», – указал глава государства.

Это обращение на конференции зачитал представитель администрации президента Алексей Жарич.

Вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев рассказал о становлении праздника. «В 2014 мы побывали в Израиле с целью донести до религиозных евреев, что мы, евреи, не должны забывать День Победы, то есть 9 мая 1945 года... С божьей помощью за 12 лет празднование вошло в традицию. Я этого добивался и теперь знаю, что эта дата никогда не пропадет», – сказал он.

Захарьяев также заявил, что еврейские организации должны одинаково противостоять антисемитизму и русофобии, особенно на фоне ухода ветеранов и забвения вклада советских солдат. Он выразил надежду на решительные действия еврейских организаций против любых проявлений ненависти.

В поздравлении Путин подчеркнул, что праздник укрепился в традициях еврейского народа и объединяет людей разных национальностей. Посол Израиля Симона Гальперин отметила символическое значение даты и признала заслугу Захарьяева в утверждении праздника.

Главный раввин России Адольф Шаевич напомнил о необходимости памяти и передачи истории новым поколениям, подчеркнув заслуги солдат и тружеников тыла. В рамках празднования 22 мая в Иерусалиме у Стены Плача прошла главная молитва и шествие «Бессмертный полк» с портретами участников войны.