Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Наследственное дело актера из «Бригады» Высоковского открыли в Москве
В Москве открыли наследственное дело погибшего актера Александра Высоковского, который прославился благодаря роли Макса в культовом сериале «Бригада».
«Высоковский Александр Викторович… Наследственное дело открыто», – отмечается в материалах. Уточняется, что ведением процесса занимается один из московских нотариусов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня актер Александр Высоковский пропал без вести во время рыбалки на реке Оке. Позже водолазы обнаружили тело погибшего артиста в водоеме на территории Подмосковья. Правоохранительные органы признали смерть мужчины несчастным случаем.
Александр Высоковский получил наибольшую популярность благодаря роли Макса в культовом сериале «Бригада». Кроме того, актер запомнился зрителям по образу сотрудника правоохранительных органов в фильме «Бумер», а также по участию в телевизионных проектах «Марш Турецкого», «Ундина» и Next.