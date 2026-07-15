Глава Ростеха Чемезов заявил о высоком спросе на новые автомобили Lada

Tекст: Вера Басилая

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Ростеха Сергей Чемезов отметил успехи отечественного автопрома, передает ТАСС.



«АвтоВАЗ за последние четыре года выпустил три новые, современные модели. Это Aura, Iskra и Azimut», – сказал Чемезов.

Он добавил, что за 15 лет сотрудничества с Renault было создано аналогичное количество машин. Модель Iskra сейчас занимает восьмое место по продажам, а к концу года может подняться на шестую строчку.

Новый кроссовер Azimut, ранее представленный на ПМЭФ, отличается комфортом и современным дизайном. Ожидается, что объем производства этой машины достигнет 70 тыс. автомобилей в год.

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