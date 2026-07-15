Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите

Tекст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.

В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.

Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.

В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.

На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.