Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Вучич прибыл в Киев
Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским и участия в саммите
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с Владимиром Зеленским.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским, передает Lenta.ru.
«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», – рассказал политик в соцсетях.
В рамках визита сербский лидер планирует принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина». Мероприятие проходит в Киеве 15 июля.
Накануне визита президент Сербии заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами.
В прошлом году сербский лидер впервые с начала спецоперации посетил украинскую территорию для участия в аналогичном саммите.
На том мероприятии в Одессе Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию.