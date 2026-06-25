Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.3 комментария
На Украине уничтожено свыше 150 АЗС за два месяца
За минувшие два месяца на Украине были уничтожены более 150 автозаправочных станций, заявил бывший министр инфраструктуры страны Андрей Пивоварский.
«За последние два месяца на Украине сгорело более 150 АЗС. Почти каждую неделю атакам подвергаются нефтяные базы и другие объекты топливной инфраструктуры», – написал Пивоварский в своих соцсетях, сообщают украинские СМИ.
Ранее украинская компания «Укрнафта» заявила о серии ударов по своим автозаправочным станциям.
Российские беспилотники «Герань-2» также атаковали заправки, используемые для обеспечения украинских подразделений горючим, на южном направлении для снижения боевых возможностей противника.
В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области.