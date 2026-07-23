Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.10 комментариев
Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
Бывший руководитель украинского оборонного ведомства Михаил Федоров отверг предложения о других назначениях, настаивая на возвращении в кресло министра обороны.
Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством, передает РИА «Новости». Накануне стало известно, что Владимир Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или советником.
Ранее издание Financial Times информировало о предложении экс-министру занять должность в Совете национальной безопасности и обороны с расширенными полномочиями. Сам бывший глава ведомства категорически отверг эти варианты.
«Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны – президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», – подчеркнул Федоров.
Решение о смене Федорова на посту главы Минобороны Украины ранее принял Владимир Зеленский. Это спровоцировало митинги в поддержку экс-министра в Киеве и других городах, а также протесты против главкома ВСУ Александра Сырского, который был уволен.
Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Михаилом Федоровым назначения на должность вице-премьера.
До этого бывший министр ответил отказом на предложение о переходе в Совет национальной безопасности и обороны.
На фоне отставки Федорова жители Киева вышли на многодневные уличные акции протеста.