Суд арестовал истязавших детей воспитателей детского сада в Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Центральный районный суд Сочи отправил под арест сотрудников местного детского сада № 35, передает РИА «Новости».

Педагогов обвиняют в систематическом истязании детей в период с июня по июль текущего года. Воспитатели регулярно били малышей по голове, таскали за волосы и унижали.

Утром в четверг подозреваемых задержали, после чего следствие потребовало заключить их под стражу.

«Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры – два месяца, то есть до 23 сентября года включительно», – заявили в объединенной пресс-службе судов.

Ранее в правоохранительные органы обратились матери пострадавших воспитанников. В социальных сетях также появлялась информация об издевательствах над ребятами, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми в сочинском детском саду.

В мае мэрия Кызыла уволила двух сотрудников дошкольного учреждения из-за неизвестных уколов четырехлетним воспитанникам.

В апреле правоохранительные органы завели дело об истязании малышей воспитательницей яслей в Архангельской области.