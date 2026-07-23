Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.11 комментариев
Суд арестовал истязавших детей воспитателей детского сада в Сочи
Фигуранты уголовного дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения проведут под стражей минимум до конца сентября текущего года.
Центральный районный суд Сочи отправил под арест сотрудников местного детского сада № 35, передает РИА «Новости».
Педагогов обвиняют в систематическом истязании детей в период с июня по июль текущего года. Воспитатели регулярно били малышей по голове, таскали за волосы и унижали.
Утром в четверг подозреваемых задержали, после чего следствие потребовало заключить их под стражу.
«Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры – два месяца, то есть до 23 сентября года включительно», – заявили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее в правоохранительные органы обратились матери пострадавших воспитанников. В социальных сетях также появлялась информация об издевательствах над ребятами, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми в сочинском детском саду.
В мае мэрия Кызыла уволила двух сотрудников дошкольного учреждения из-за неизвестных уколов четырехлетним воспитанникам.
В апреле правоохранительные органы завели дело об истязании малышей воспитательницей яслей в Архангельской области.