ВС России взяли под контроль часть границы Днепропетровской области

Tекст: Катерина Туманова

«За истекшие сутки у наших военнослужащих есть определенные успехи по освобождению Донецкой Народной Республики: под контроль российской армии перешел участок границы порядка семи километров в районе населенного пункта Новоподгорное», – рассказал он ТАСС.

Марочко добавил, что сейчас российские бойцы наступают со стороны Молодецкого в направлении Сергеевки. По его словам, на этом участке фронта идет успешное выдавливание украинских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену. Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР.



