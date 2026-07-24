Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью
ВС России взяли под контроль часть границы Днепропетровской области
Вооруженные силы России заняли семь километров границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки у наших военнослужащих есть определенные успехи по освобождению Донецкой Народной Республики: под контроль российской армии перешел участок границы порядка семи километров в районе населенного пункта Новоподгорное», – рассказал он ТАСС.
Марочко добавил, что сейчас российские бойцы наступают со стороны Молодецкого в направлении Сергеевки. По его словам, на этом участке фронта идет успешное выдавливание украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену. Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР.