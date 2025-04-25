Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Путин обсудил развитие оборонно-промышленного комплекса с Совбезом
Путин провел совещание Совбеза по вопросам оборонно-промышленного комплекса
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности, где основной темой стала модернизация оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС. В начале мероприятия глава государства отметил, что ключевым станет вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса.
В ходе встречи Путин поручил выступить с докладами министру промышленности и торговли Антону Алиханову и генеральному прокурору России Игорю Краснову. Дальнейшие подробности обсуждения в сообщении не раскрываются.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где обсудил меры по противодействию попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность.