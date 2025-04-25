Путин обсудил развитие оборонно-промышленного комплекса с Совбезом

Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

«Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

«Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

«Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.