Путин поручил взять под контроль цены на газовое оборудование для частных домов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кабинет министров должен обеспечить проведение оперативного мониторинга и анализа доступности для россиян газового оборудования и услуг по его установке. Это касается в том числе граждан, которые не получают субсидии на эти цели, сообщается на сайте Кремля.

Также правительству поручено проанализировать достаточность средств, предусмотренных на предоставление субсидий для технологического присоединения к газораспределительным сетям. Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 15 декабря 2026 года, а затем отчитываться раз в полгода.

Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами регионов поручено обеспечить контроль за ценами на оборудование и услуги. Ведомство должно принять меры по недопущению необоснованного роста цен и исключить включение в проекты газификации необязательных работ. Ответственными за выполнение этой задачи назначены глава ФАС Максим Шаскольский и высшие должностные лица субъектов Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для распространения программы социальной газификации на сельские дома культуры.

В начале месяца глава ФАС Максим Шаскольский заявил об обнаружении антимонопольным ведомством нарушений при закупках в рамках национальных проектов на сумму более 31 млрд рублей.

Ранее глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов во избежание чрезмерного удорожания услуг.