Tекст: Тимур Шайдуллин

Еще двое получили ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства в MAX.

Среди пострадавших оказался главный врач больницы Николай Лысенко. Отмечается, что под его руководством Васильевская ЦРБ с начала спецоперации на Украине оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ. В Минздраве подчеркнули, что медицинские работники продолжают выполнять свой долг в сложных и опасных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца украинский беспилотник нанес удар по бригаде скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области.

В прошлом месяце дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области.

В Васильевке украинские войска нанесли повторный удар беспилотника по автомобилю скорой помощи во время эвакуации пациента.