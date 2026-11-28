Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
В Запорожье два человека погибли при ударе дрона по автомобилю больницы
В Запорожской области украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы, погибли медсестра и водитель, сообщили в областном Минздраве.
Еще двое получили ранения средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства в MAX.
Среди пострадавших оказался главный врач больницы Николай Лысенко. Отмечается, что под его руководством Васильевская ЦРБ с начала спецоперации на Украине оказывает медицинскую помощь гражданским и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ. В Минздраве подчеркнули, что медицинские работники продолжают выполнять свой долг в сложных и опасных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца украинский беспилотник нанес удар по бригаде скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области.
В прошлом месяце дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области.
В Васильевке украинские войска нанесли повторный удар беспилотника по автомобилю скорой помощи во время эвакуации пациента.