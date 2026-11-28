Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Филиппины призвали Россию объединить усилия для привлечения туристов
Филиппины предложили России совместно развивать туризм и авиасообщение
Заместитель министра туризма Филиппин Стэнли Инг предложил России объединить усилия для взаимного привлечения путешественников и обеспечения устойчивого авиасообщения между странами.
России и Филиппинам необходимо совместно работать над увеличением взаимного туристического потока для поддержания стабильного авиасообщения, передает РИА «Новости».
«России и Филиппинам важно сотрудничать и вместе продвигать поездки в обе страны. Нужно рассказывать россиянам о Филиппинах, а филиппинцам – о России», – заявил Инг.
По его словам, культурные и природные различия делают Россию привлекательным направлением для филиппинских путешественников, которые смогут получить там уникальный опыт.
Замминистра также пригласил россиян познакомиться с повседневной жизнью и традициями Филиппин, отметив особое гостеприимство местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Филиппин выразили готовность к расширению прямого авиасообщения с Россией.
Ранее Москва и Манила обсудили перспективы поставок энергоресурсов.
Также Минпромторг анонсировал возобновление прямых рейсов между странами.