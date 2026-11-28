Ставки аренды однокомнатных квартир сильнее всего упали в Казани и Краснодаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Среди крупнейших городов России средние ставки аренды однокомнатных квартир с начала года сильнее всего снизились в Краснодаре (-6,7%, 26,6 тыс. рублей), Казани (-6,6%, 32,9 тыс. рублей), Челябинске (-6,3%, 24,6 тыс. рублей), Екатеринбурге (-4,9%, 33 тыс. рублей) и Воронеже (-4,8%, 20,9 тыс. рублей)», – заявила Павлинова в беседе с ТАСС.

По ее словам, также снижение ставок наблюдается в Петербурге (-3,3%), Уфе (-2,8%), Ростове-на-Дону (-1,5%), Самаре (-1,4%), Перми (-1,3%) и Москве (-0,4%). Околонулевая динамика отмечена в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Рост зафиксирован в Красноярске, Омске и Волгограде.

Средние ставки аренды двухкомнатных квартир за этот же период сильнее всего снизились в Москве (-12,7%), Петербурге (-8,9%), Уфе (-7,6%), Перми (-6,3%) и Екатеринбурге (-5,9%), добавила эксперт. Рост отмечен в Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Самаре.

В среднесрочной перспективе средние ставки аренды квартир продолжат снижение, в том числе в тех городах, где пока сохраняется рост относительно начала года, так как факторов для смены этого тренда на рынке сейчас нет, заключила Павлинова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Москва и Краснодар стали лидерами среди городов-миллионников по снижению числа ипотечных сделок в новостройках.

В четверг средний срок накопления на однокомнатную квартиру в России оценили в 3,9 года.

Ранее самую дешевую квартиру в России предложили снять в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области за 2 тыс. рублей в сутки.