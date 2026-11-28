Финомбудсмен Климов: Банки обязаны вернуть похищенные средства без мер защиты

Tекст: Дмитрий Зубарев

При похищении денег Климов рекомендовал незамедлительно сообщить об этом банку, направить письменное требование о возврате средств и обратиться в полицию, передает РИА «Новости».

«Если кредитная организация отказала или не ответила в установленный срок, спор можно передать финансовому уполномоченному. К обращению следует приложить имеющиеся документы, в том числе полученные в полиции. При этом нет необходимости ждать завершения расследования», – заявил Климов.

Банк несет ответственность за сохранность средств и обязан выявлять подозрительные операции, добавил он. Финансовый уполномоченный рассматривает споры с требованиями до 500 тыс. рублей. Его решения принимаются в течение 15 рабочих дней, бесплатны для граждан и обязательны для финансовых организаций.

С 1 сентября 2025 года банки будут проверять на признаки мошенничества также выдачу наличных через банкоматы. Если клиент настоял на проведении операции после предупреждения банка о рисках, оснований для возврата средств не будет, отметил финомбудсмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росфинмониторинг объяснил право приостанавливать операции клиентов банков при подозрении на отмывание средств.

Также Минцифры сообщило о возможности возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников в течение 30 дней.

Кроме того, президент Владимир Путин поручил обязать банки и операторов связи возвращать россиянам похищенные деньги в случае бездействия организаций.