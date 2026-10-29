Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Лагард подтвердила досрочный уход с поста председателя ЕЦБ
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявила о досрочной отставке
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила, что 7 февраля 2027 года досрочно покинет занимаемую должность.
Кристин Лагард подтвердила планы досрочно оставить должность председателя Европейского центрального банка 7 февраля следующего года, передает ТАСС.
«Я только что проинформировала своих коллег, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ», – написала она в социальной сети.
В опубликованном видео Лагард предстала с пластырями на лице и пояснила, что перенесла небольшую операцию, призвав подписчиков регулярно проверять кожу во избежание домыслов.
Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о получении официального уведомления об отставке. Он поблагодарил Лагард за работу и отметил, что процесс назначения ее преемника начнется незамедлительно для утверждения нового руководителя до 7 февраля.
Ранее газета Financial Times писала, что решение Лагард уйти до окончания срока полномочий в октябре 2027 года может быть связано с президентскими выборами во Франции. По информации издания, европейские чиновники опасаются победы евроскептиков во главе с Марин Ле Пен, что осложнит выбор следующего главы ЕЦБ.
Кроме того, глава Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб сообщал изданию о предложении Лагард занять его место и возглавить форум с начала 2027 года. Сама председатель ЕЦБ публично не подтверждала такие планы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.
Летом Лагард заявляла об отсутствии намерений уходить в отставку как минимум до конца года.
В феврале средства массовой информации написали о возможном уходе главы регулятора до завершения ее восьмилетнего срока.