Квебек пригрозил сорвать сделки на саммите Канады и ЕС

Квебек пригрозил сорвать сделки на саммите Канады и Евросоюза

Tекст: Игорь Иножарский

Министр юстиции Квебека Мари-Клод Сарразен заявила, что правительство отказало премьеру провинции Полю Сен-Пьеру Пламондону в праве выступить на саммите, который открывается в четверг, передает Politico. По ее словам, Оттава также отклонила сентябрьскую просьбу предыдущего правительства региона организовать прием на полях мероприятия.

«Если вас нет за столом, вы в меню, – заявил нам премьер-министр Карни», – подчеркнула Сарразен. Она обвинила федеральные власти в попытке лишить Квебек права голоса на собственной территории. Сарразен добавила, что провинция сохраняет суверенитет в своих международных юрисдикциях, поэтому за ней останется последнее слово по любым подписанным на саммите соглашениям.

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг эти обвинения. По его словам, Сен-Пьер Пламондон сам отказался от приглашения на ужин в рамках саммита. «Это его решение – снова оставить кресло пустым», – сказал Карни.

Конфликт разворачивается на фоне подготовки совместной декларации, которая включает цифровое торговое соглашение и пакт, позволяющий Европейскому инвестиционному банку финансировать канадские проекты по добыче важнейших минералов. Многие из этих вопросов относятся к юрисдикции провинций.

Издание отмечает, что во вторник Дональд Трамп поздравил Сен-Пьера Пламондона с победой на выборах, поделившись статьей с заголовком: «Сепаратисты побеждают на провинциальных выборах в Квебеке, нанося удар по Марку Карни».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный делегат Квебека в Бенилюксе Элен Дренвиль заявила об использовании регионом саммита Канада – ЕС для расширения участия в затрагивающих провинцию соглашениях между Оттавой и Брюсселем. В понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе. На прошлой неделе фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением ряда стран ЕС из-за этой идеи.