Китай пригрозил ЕС из-за расследования по субсидиям

Пекин запретил компаниям передавать данные Брюсселю по делу JD.com

Tекст: Игорь Иножарский

Министерство юстиции Китая запретило китайским компаниям передавать европейским чиновникам данные в рамках расследований по Регламенту об иностранных субсидиях (FSR), передает Politico. В уведомлении отдельно упомянута проверка Еврокомиссии в отношении сделки JD.com по покупке немецкой Ceconomy, материнской компании MediaMarkt, стоимостью два млрд евро.

Представитель министерства коммерции Китая заявил: «Китай последовательно выступает против использования Евросоюзом односторонних инструментов, таких как Регламент об иностранных субсидиях, для подавления китайских компаний». По его словам, Пекин надеется, что Брюссель скорректирует свои действия и усилит диалог по межправительственным каналам, а Китай будет пристально следить за ситуацией и примет меры для защиты национальной безопасности и законных интересов компаний.

В Еврокомиссии подчеркнули, что регламент не дискриминирует компании по признаку страны регистрации и полностью соответствует нормам ВТО. Представитель комиссии Рикардо Кардозо заявил, что цель документа – обеспечить равные условия конкуренции для всех компаний на рынке ЕС, включая китайские.

Брюссель опасается, что JD.com может пользоваться преимуществами в виде льготного финансирования, налоговых льгот и субсидий от государства, что даст ей конкурентное преимущество после завершения сделки. На этой неделе JD.com предложила меры для урегулирования претензий комиссии, что обычно свидетельствует о продвинутой стадии переговоров.

Депутат Европарламента от правоцентристов Дирк Готинк, следящий за этим делом, назвал действия Пекина «односторонней эскалацией» и отметил, что сделку теперь «взяли в заложники политического процесса». Демарш Пекина совпал с решающим этапом переговоров между ЕС и Китаем о сокращении торгового дефицита в один млрд евро в день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел экспортный контроль для европейских компаний в ответ на включение китайских фирм в 21-й санкционный пакет против России. Ранее в министерстве коммерции КНР пообещали решительный ответ на дискриминацию китайских компаний в Европе. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович при этом заявлял о необходимости перезагрузки торговых отношений с Пекином на фоне дефицита в 360 млрд евро.