  • Новость часаЭксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 12:10 • Новости дня

    Китай пригрозил ЕС из-за расследования по субсидиям

    Пекин запретил компаниям передавать данные Брюсселю по делу JD.com

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пекин потребовал от своих компаний не сотрудничать с Брюсселем по делу о субсидиях, увязав спор с масштабными торговыми переговорами между сторонами.

    Министерство юстиции Китая запретило китайским компаниям передавать европейским чиновникам данные в рамках расследований по Регламенту об иностранных субсидиях (FSR), передает Politico. В уведомлении отдельно упомянута проверка Еврокомиссии в отношении сделки JD.com по покупке немецкой Ceconomy, материнской компании MediaMarkt, стоимостью два млрд евро.

    Представитель министерства коммерции Китая заявил: «Китай последовательно выступает против использования Евросоюзом односторонних инструментов, таких как Регламент об иностранных субсидиях, для подавления китайских компаний». По его словам, Пекин надеется, что Брюссель скорректирует свои действия и усилит диалог по межправительственным каналам, а Китай будет пристально следить за ситуацией и примет меры для защиты национальной безопасности и законных интересов компаний.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что регламент не дискриминирует компании по признаку страны регистрации и полностью соответствует нормам ВТО. Представитель комиссии Рикардо Кардозо заявил, что цель документа – обеспечить равные условия конкуренции для всех компаний на рынке ЕС, включая китайские.

    Брюссель опасается, что JD.com может пользоваться преимуществами в виде льготного финансирования, налоговых льгот и субсидий от государства, что даст ей конкурентное преимущество после завершения сделки. На этой неделе JD.com предложила меры для урегулирования претензий комиссии, что обычно свидетельствует о продвинутой стадии переговоров.

    Депутат Европарламента от правоцентристов Дирк Готинк, следящий за этим делом, назвал действия Пекина «односторонней эскалацией» и отметил, что сделку теперь «взяли в заложники политического процесса». Демарш Пекина совпал с решающим этапом переговоров между ЕС и Китаем о сокращении торгового дефицита в один млрд евро в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел экспортный контроль для европейских компаний в ответ на включение китайских фирм в 21-й санкционный пакет против России. Ранее в министерстве коммерции КНР пообещали решительный ответ на дискриминацию китайских компаний в Европе. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович при этом заявлял о необходимости перезагрузки торговых отношений с Пекином на фоне дефицита в 360 млрд евро.

    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

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    20 августа 2026, 13:32 • Новости дня
    Украинских беженцев в ЕС обязали доказывать отсутствие уклонения от службы

    ЕК обязала украинских беженцев доказывать отсутствие уклонения от армии

    Tекст: Мария Иванова

    Для получения статуса временной защиты в странах Европы военнообязанным гражданам Украины потребуется подтвердить, что они не скрываются от призыва в армию.

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что прибывающие в европейские страны украинские беженцы должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы, передает ТАСС.

    Это требование касается как мужчин, так и женщин, стремящихся получить статус временной защиты.

    «Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу с начала августа. Но это дело национальных властей применять это решение, и определять правила приема. Решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами в вопросе применения. Вы помните этой вопрос военной службы или пройденной военной службы, поэтому никакой разницы между мужчинами и женщинами здесь нет», – пояснил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

    Ранее стало известно, что миграционные службы некоторых европейских стран начали требовать от определенных категорий украинских женщин подтверждения, что они не скрываются от участия в боевых действиях. В частности, это касается профессиональных медицинских работников, которые по украинскому законодательству являются военнообязанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

    Власти Бельгии отказывают в предоставлении временной защиты гражданам без электронных военно-учетных документов.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

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    20 августа 2026, 19:19 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в пособничестве терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине расценивается Москвой как прямое содействие террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Европейский союз, направляя доходы от замороженных российских активов Киеву, фактически становится пособником терроризма, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Перечисление средств киевскому режиму – это не что иное, как пособничество в организации терактов», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предъявлять претензии к тем, кто спонсирует международные преступления.

    По ее словам, европейские страны, участвующие в изъятии процентов от активов Банка России, полностью подпадают под эту категорию, и подобные действия не останутся безнаказанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство иностранных дел приравняло использование российских активов к финансированию терроризма.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Еврокомиссии неприкрытым грабежом.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма на Украине.

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    20 августа 2026, 15:11 • Новости дня
    Еврокомиссия: Киев не запрашивал у Евросоюза средства ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти в рамках европейской программы военного финансирования требуют только беспилотники, ракеты и истребители, игнорируя системы противовоздушной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Украина не запрашивает у Евросоюза средства противовоздушной обороны по программе военного финансирования на 90 млрд евро, сообщил на брифинге в Брюсселе  представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    «У нас есть программа финансирования на 90 млрд евро. Я могу подтвердить, что Украина имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно. Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой. Но пока все запросы Украины были сосредоточены только на беспилотниках, ракетах и истребителях», – заявил Уйвари.

    Таким образом он ответил на вопросы украинских журналистов о причинах, по которым Европа не поставляет Киеву системы ПВО, несмотря на публичные призывы Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Еврокомиссия направила Киеву 3,47 млрд евро для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и истребителей.

    После этого Владимир Зеленский потребовал от западных союзников экстренные поставки зенитных комплексов.

    В начале августа глава киевского режима призвал Германию, Польшу и Израиль передать ракеты для систем противовоздушной обороны.

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    20 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о лидерстве Норвегии и США в поставках газа

    Еврокомиссия: Норвегия обошла США и возглавила газовый рынок Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз полностью перестроил энергетический импорт после запрета российских ресурсов, сделав ставку на скандинавское и американское топливо на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидеров энергетического рынка, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила чиновница. Она добавила, что новая структура импорта сформировалась в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсии на магистрали «Северный поток». Публицист утверждал, что газопровод взорвали представители Соединенных Штатов и Норвегии. По его данным, взрывчатку заложили во время учений НАТО BALTOPS 22 летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригрозили Евросоюзу остановкой поставок сжиженного природного газа из-за жестких климатических требований.

    Норвегия оказала давление на Брюссель для снятия моратория на новые нефтегазовые бурения в Арктике.

    Ранее сообщалось, что Осло получил более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского топлива с европейского рынка.

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    20 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе совершили резкий скачок

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 785 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала уверенный рост, прибавив 3% и вплотную приблизившись к отметке в 785 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с роста на 1,1%, достигнув 769,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня показатель увеличился на 3,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня, составив 784,9 доллара.

    Существенное подорожание энергоносителей в Европе спровоцировано обострением ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% относительно февраля, превысив порог в 600 долларов за тысячу кубометров. На протяжении последних месяцев на рынке сохраняется высокая волатильность.

    По итогам июля расчетная стоимость газа выросла почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара. Стоит отметить, что исторический максимум был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки взлетели до 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Напомним, утром 20 августа биржевые цены продемонстрировали рост почти до 770 долларов.

    19 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров. К середине того же дня котировки опустились до отметки 760 долларов.

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    21 августа 2026, 00:47 • Новости дня
    Еврокомиссия отказала украинским фермерам в 220 млн евро

    Tекст: Катерина Туманова

    Дополнительных 220 млн евро фермерам Украины Евросоюз не предоставит, о чем Киев информировал официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    «Мы можем подтвердить, что ответили на недавнее письмо министра сельского хозяйства Украины. В нашем ответе мы определили области возможной поддержки сельскохозяйственного сектора Украины с использованием уже существующих механизмов», – приводит ответ пресс-секретаря Европейской комиссии Маркуса Ламмерта издание «Украинская правда».

    В июле министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что  в украинские порты перестали заходить суда, а в начале августа украинская  Ассоциация международных экспедиторов констатировала транспортный коллапс  на польско-украинской границе из-за блокады черноморских портов Украины. На выезд в Польшу стояли около 6,5 тыс. грузовиков, а ожидать приходилось до 7 суток, передает РИА «Новости».

    «Европейская комиссия фактически отклонила запрос Министерства аграрной политики Украины о предоставлении украинским фермерам 220 млн евро в качестве безвозвратной помощи в связи с российскими атаками на черноморские порты, заявив, что ЕС уже оказывает помощь через существующие механизмы», – пишет газета.

    По данным издания, в начале августа Украина обратилась в Европейскую комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о выделении 220 млн евро в качестве безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам для малых и средних украинских сельскохозяйственных производителей.

    «Из-за усиления российских атак Украина потеряла примерно треть своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты», – указывает газета.

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    21 августа 2026, 04:05 • Новости дня
    Консул Попов раскрыл причину массового переезда европейцев в Россию

    Консул Попов: Европейцы массово едут в Россию из-за ценностей

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители европейских стран стремятся перебраться в Россию, спасаясь от политики местных властей, растущего социального неравенства и навязывания нетрадиционных ценностей детям, сообщил генконсул России в Женеве Игорь Попов.

    «Они указывают на то, что их не устраивает политика местных властей, растущее и все более заметное экономическое и социальное неравенство, размывание среднего класса. Их не удовлетворяет ситуация, которая здесь царит. Они говорят: «У нас есть претензии к пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), мы хотим как-то оградить наших детей и будущее от этого»», – рассказал дипломат РИА «Новости».

    По словам генконсула, за специальной визой традиционных ценностей обращаются в основном активные и состоявшиеся люди средних лет. Среди них преобладают инженеры и специалисты в сфере информационных технологий. С начала 2026 года восемь граждан Швейцарии получили такие визы.

    В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, которые разделяют традиционные ценности. Это позволяет получить разрешение на временное проживание в России по упрощенной схеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Володин отметил рост числа заявок на переезд от жителей европейских государств. В посольстве сообщили о массовом отъезде россиян из Канады. Европейцы массово захотели переехать жить в Россию.

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    21 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    Дания отложила запуск завода по производству топлива для ракет ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Создание европейской площадки для выпуска твердого горючего для украинских ракет перенесено на конец 2027 года из-за проблем с безопасностью купленных помещений, передает брюссельский портал Euractiv.

    Реализация проекта компании Fire Point в Дании по строительству завода, производящего твердое топливо для украинских ракет, серьезно затягивается, а его стоимость выросла в три раза, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

    Изначально смета составляла 50 млн евро, однако теперь она достигла 150 млн евро.

    Местные власти пытались ускорить процесс. Как отмечает Euractiv, чиновники «сняли более 20 бюрократических преград для строительства завода», но эти меры не принесли результата.

    Главной причиной задержки стала непригодность приобретенного здания для работы с токсичными и взрывоопасными веществами. В итоге руководство Fire Point приняло решение возводить производственные цеха с нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 20 августа поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point. Концерн Diehl Defence собрался перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ. Осенью 2025 года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии.

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    21 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Житель Латвии донес на брата за настройку российских телеканалов

    Житель Латвии донес на брата за настройку телеканалов РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Латвии мужчина обратился в Службу госбезопасности с жалобой на родного брата, который помогал клиентам настраивать приставки для просмотра российских телеканалов.

    Житель Латвии Оскарс Берзиньш заявил, что донес на своего брата в полицию и Службу госбезопасности за настройку оборудования для приема российских телеканалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Threads (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    «Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий «зомбоящик»», – написал Берзиньш, добавив к посту ссылки на аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии.

    Берзиньш подчеркнул, что его брат и сам является зрителем российского телевидения.

    Часть пользователей поддержала доносчика в комментариях. Они начали массово отмечать аккаунт Службы госбезопасности и сообщать о знакомых, которые также смотрят российские передачи.

    В 2022 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию 80 зарегистрированных в России телеканалов. За нелегальный просмотр предусмотрен штраф до 700 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия, Литва и Эстония отвергли попытки переговоров по иску об ущемлении прав русскоязычного населения. В МИД заявили о подготовке иска к странам Балтии из-за русофобии. Беженка из Латвии назвала главные преимущества жизни в России.

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    21 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Цены на европейский газ взлетели до максимума с марта

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе утренних торгов стоимость газа на европейском рынке выросла на 1,5%, впервые с 19 марта преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыла торги на отметке 786,3 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 0,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 9.10 мск показатель почти не изменился и составлял 786,1 доллара.

    Однако уже к 11.07 мск ситуация изменилась: котировки выросли на 1,5% и превысили 800 долларов, достигнув 800,4 доллара за тысячу кубометров. Такой уровень цен на европейском рынке газа фиксируется впервые с 19 марта текущего года.

    Динамика торгов рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 788,6 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приблизились к отметке в 785 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале августа стоимость топлива, напротив, опустилась ниже 700 долларов, снизившись на 4%.

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    21 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе слабо снизились

    Газ на биржах Европы подешевел до 786 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ в Европе опустилась на 0,3%, приблизившись к отметке 786 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром продемонстрировали слабое снижение к расчетной цене четверга, потеряв 0,3%, передают РИА «Новости».

    Показатель остановился на уровне 786 долларов за тысячу кубометров, согласно данным лондонской биржи ICE.

    Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открылись на отметке 786,3 доллара. К 9:10 мск стоимость составила 786,1 доллара, что на 0,3% ниже расчетной цены предыдущего дня в 788,6 доллара.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал существенное удорожание голубого топлива. В марте средние цены взлетели почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле котировки выросли еще почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    Исторически самые высокие цены фиксировались в 2021-2022 годах. Абсолютный рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда стоимость достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров.

    Утром следующего дня биржевые цены на газ в Европе достигли уровня 770 долларов.

    К середине четверга этот показатель приблизился к отметке 785 долларов.

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