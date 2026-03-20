ЕС принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение британских баз на острове
В ЕС приняли к сведению сообщения о том, что власти Кипра планируют начать переговоры с Великобританией по вопросу британских военных баз на острове, говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседания Евросовета.
В документе сообщается о «намерении Кипра инициировать обсуждение». Евросовет готов при необходимости оказать содействие в этом процессе, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии британских военных баз на острове после удара по ним беспилотников. Христодулидис назвал британские базы на Кипре пережитком колониализма.
Президент Кипра подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.
Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе Акротири на Кипре.