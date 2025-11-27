Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Военное командование Британии предупредило о дефиците оборонного бюджета
Командование британских вооруженных сил считает, что текущего военного бюджета, даже при его повышении до 2,5% ВВП к 2027 году, не хватит на выполнение задач модернизации, поставленных правительством, сообщает канал Sky News со ссылкой на источники.
По данным источников в военных кругах страны, разрыв между заявлениями премьера Кира Стармера о восстановлении вооруженных сил и реальным размером оборонных расходов становится предметом обсуждений на самом высоком уровне.
Один из высокопоставленных военных отметил, что «обозначенный стратегический оборонный обзор нацелен на звезды, но топлива у нас хватит только на Луну». По словам источников, дополнительное финансирование размывается из-за колебаний курса валют, инфляции, роста издержек и проблем с поставками.
Собеседники канала считают, что премьеру и министерству обороны предстоит сделать выбор: искать миллиарды фунтов для радикального увеличения бюджета или скорректировать амбициозные планы по модернизации армии.
