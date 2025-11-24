Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
AP сообщило о якобы перехваченных Британией корвете и танкере из России
Британский патрульный корабль якобы перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш, сообщило в воскресенье Министерство обороны Соединенного Королевства.
В течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, сообщило министерство, после чего передал функции наблюдения неизвестному союзнику по НАТО у берегов Бретани, передает агентство Associated Press (AP).
В дополнение к кораблям, дислоцированным у побережья Великобритании, страна направила в Исландию три самолета «Посейдон» в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике, сообщило британское Минобороны.
В агентстве отметили, что заявления британского министерства появились через несколько дней после заявлений министр обороны Британии Джона Хили о якобы зафиксированном факте применения российским судном «Янтарь» лазеров против пилотов Королевских ВВС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании моряками судна «Янтарь» лазеров демонстрируют уровень истерии британского руководства.