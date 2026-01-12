Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?11 комментариев
Сеть OBI решила сменить название на DOM Лента
Сеть строительных гипермаркетов OBI в России сменит свое название на DOM Лента, сообщили в компании.
На сайте компании размещено сообщение: «Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента», передает ТАСС.
В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба дала согласие компании «Гермес» на покупку сети OBI. OBI начала свою работу в России в 2003 году, а сейчас в стране функционируют 25 гипермаркетов в 11 городах.
Ранее сообщалось, что немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, прежде владевшая в России сетью гипермаркетов строительных гипермаркетов OBI, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить своей бывшей дочерней компании, подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использование своих товарных знаков на сайте obi.ru.