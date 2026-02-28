Иран пообещал продолжать удары по США и Израилю

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, операция Ирана против США и Израиля будет продолжаться до их полного поражения, передает ТАСС. Абдоллахи добавил, что удары иранских ракет по базам США в регионе стали ответом на «бесстыдное нападение США и сионистского режима на Исламскую Республику Иран». Генерал подчеркнул, что операция будет вестись без перерыва до окончательной победы.

Одновременно вооруженные формирования шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» объявили о намерении возобновить удары по американским военным объектам в регионе, сообщает телеканал Rudaw. Руководство группировки заявило, что атаки станут ответом на недавние обстрелы США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля нанесли превентивный удар по территории Ирана. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов вслед за ударами Израиля.