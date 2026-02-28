США и Израиль разрушили жилые дома в центре Тегерана и атаковали порт Ирана

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Ряд жилых домов в центре Тегерана были разрушены в ходе атаки, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, удары пришлись на крупнейшие иранские города, включая столицу. В числе атакованных также оказался портовый город Чабахар на побережье Персидского залива, сообщил источник Mehr.
Белый дом заявил, что операция против Ирана необходима для предотвращения получения исламской республикой ядерного оружия и устранения угрозы ракетных ударов. В ответ на действия США и Израиля Корпус стражей исламской революции объявил о запуске ракет по территории еврейского государства.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным Reuters, американская база Аль-Удейд в Катаре была эвакуирована. Власти Ирана и Израиля приняли решение закрыть свои воздушные пространства, в регионе временно приостановлены все рейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование КСИР заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.
Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.