США и Израиль разрушили жилые дома в центре Тегерана и атаковали порт Ирана

США и Израиль разрушили несколько жилых домов в центре Тегерана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ряд жилых домов в центре Тегерана были разрушены в ходе атаки, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, удары пришлись на крупнейшие иранские города, включая столицу. В числе атакованных также оказался портовый город Чабахар на побережье Персидского залива, сообщил источник Mehr.

Белый дом заявил, что операция против Ирана необходима для предотвращения получения исламской республикой ядерного оружия и устранения угрозы ракетных ударов. В ответ на действия США и Израиля Корпус стражей исламской революции объявил о запуске ракет по территории еврейского государства.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным Reuters, американская база Аль-Удейд в Катаре была эвакуирована. Власти Ирана и Израиля приняли решение закрыть свои воздушные пространства, в регионе временно приостановлены все рейсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование КСИР заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.