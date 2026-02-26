Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?0 комментариев
США завершили масштабную переброску боевой авиации к границам Ирана
Пентагон усилил группировку на Ближнем Востоке истребителями F-22 и F-16
Американские F-22 прибыли на базу в Израиле, а F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана, сообщает The War Zone.
Стелс-истребители F-22 в количестве 12 единиц переброшены на израильскую базу Овда, а самолеты F-16 разместили на острове Диего-Гарсия, передает портал The War Zone.
Численность американских войск в регионе достигла максимума с момента вторжения в Ирак в 2003 году. Также в Средиземное море прибыл авианосец USS Gerald R. Ford. Госсекретарь Марко Рубио провел закрытый брифинг для конгрессменов, предупредив о подготовке к потенциальным военным действиям.
Президент Дональд Трамп в обращении к нации заявил: «Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и работают над созданием ракет, которые скоро достигнут США».
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил об истощении запасов ракет-перехватчиков в случае конфликта, однако Трамп отверг эти опасения. Саудовская Аравия тем временем наращивает добычу нефти на случай перебоев с поставками. Исход ситуации будет зависеть от результатов ядерных переговоров в Женеве.
Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.
Президент США Дональд Трамп дал Ирану десять дней на заключение значимой сделки.
Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.
В Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа для переговоров с украинской и иранской делегациями.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что возможные новые удары по Ирану могут привести к негативным последствиям для всего ближневосточного региона и затронуть интересы России.