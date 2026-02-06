Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане
Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.
Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.
Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.
Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.
Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.
Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.