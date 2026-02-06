Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта и АТОР о гибели туристки

Tекст: Денис Тельманов

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта с требованием предоставить результаты расследования и оценить риск ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается в официальном канале ведомства в MAX. Запрос был также отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По информации СМИ, российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе, предположительно причиной стала кишечная инфекция.

В ведомстве напомнили: «Туристам рекомендуется тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контакта с людьми с признаками инфекции».

Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения самочувствия, таких как температура, рвота или сыпь.

