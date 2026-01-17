Граждане, избиратели, родители. Какое будущее построят для России зумеры и альфы

Tекст: Алёна Задорожная

«Зумер» стало словом года по версии портала «Грамота.ру». За него проголосовало 42% опрошенных. В числе наиболее упоминаемых слов также значатся «имба» и «сигма». Все эти термины – часть лексикона поколения Z, или «зумеров». Ярким примером влияния этой аудитории стала недавняя ситуация вокруг онлайн-платформы Roblox.

В начале декабря Роскомнадзор заблокировал ресурс из-за массового распространения запрещенного контента. Это вызвало широкий протест среди подростков: они запустили специальный хештег с требованием разблокировать платформу. Как заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, каждый второй ребенок в этих обсуждениях писал о желании покинуть страну. «Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России», – указывала она.

Позднее этот вопрос оказался в фокусе внимания Кремля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в адрес властей поступило множество обращений от детей, однако большинство из них касаются самой игры, а не планов уехать. В свою очередь представители Roblox признали недостаточность мер модерации и заявили о готовности привести свою деятельность в России в соответствие с законодательством.

В этой связи любопытно, что слова-победители опроса «Грамоты.ру» и сама онлайн-платформа наиболее популярны именно в среде зумеров – людей, рожденных с 2001 по 2010 годы. Нередко их используют и представители поколения альфа (после 2010 года), которые отличаются еще большей цифровизацией. Они росли, окруженные гаджетами, и не мыслят мир без интернета и социальных сетей, что и объясняет их острую реакцию на блокировку цифровых площадок.

Эксперты отмечают, что история с Roblox заставляет задуматься, какими вырастут эти подростки и что передадут своим детям. Ведь между поколениями зумеров и альфа есть заметная разница, отметила Ольга Писарик, директор русскоязычного отделения Института Ньюфелда, основатель сообщества для родителей «Заботливая альфа».

По ее словам, это проявляется в нескольких ключевых аспектах. Первый – восприятие жизни. «Люди, родившиеся в 2000–2010 годах, чувствуют ее более многообразной, чем те, кто родился после 2010 года. Связано это с тем, что последние выросли в социальных сетях, они сильнее привязаны к интернет-платформам, друзьям в приложениях и мессенджерах, а также в большей степени находятся внутри закрытой системы», – пояснила психолог.

Второе различие – отношение к мнениям других. «Зумеры сталкивались с намного большей вариативностью точек зрений и способны если не принять, то хотя бы понять иную позицию. Альфы же создают себе «пузырь», общаясь только с теми, чье мнение совпадает с их позицией», – детализировала она.

Третье различие – в приоритетах. «Зумеры считают, что перед ними открыты все дороги, и их задача – выбрать дело по душе для самореализации. У детей, родившихся после 2010 года, фокус смещен: они больше про то, чтобы жить легко», – отметила Писарик.

Четвертое различие касается семьи. «Все-таки семья – это компромиссы. А альфами любой конфликт будет восприниматься как сигнал к разрыву отношений», – пояснила спикер, добавив, что создать семью зумерам будет проще. Пятое различие – в характере политической активности.

«Зумеры – про личную инициативу, альфы – про «стадность». У первых активность исходит из личной позиции, у вторых – проявляется внутри толпы, без выраженного собственного мнения»,

– объясняет специалист. По ее мнению, то, какими взрослыми станут альфы, также зависит от того, какое у них было детство. «Я вижу две возможные категории. Первая включает тех, чьи мама и папа использовали, скажем, «умную колонку» вместо няни и чат-боты с ИИ для замены общения с ребенком. Речь идет о тех, кого растили с помощью гаджетов и социальных сетей», – сказала психолог.

«В итоге взросление в закрытой среде приведет к тому, что толерантность человека к чужим мнениям будет крайне низкой», – добавила она, указав, что такой признак проявляется в среде молодежи уже сейчас – То есть, общество движется к трайбализации (обособленности – прим. газеты ВЗГЛЯД) – объединению в культурные течения, локальные группы, которые практически не пересекаются друг с другом».

Это различие можно будет наблюдать, в частности, в период выборов 2030–2031 годов – в ходе президентской и думской кампаний. Как считает Писарик, альфы, скорее всего, окажутся ведомыми избирателями. «Они в целом достаточно апатичны политически, но вместе с тем довольно подвержены модным течениям. Если участие в голосовании станет трендом, то представители поколения альфа пойдут и проголосуют», – рассуждает эксперт.

«Однако они не будут думать о том, за кого хотят отдать свой голос. Личную ответственность среди таких избирателей мы вряд ли увидим. Это будет стихийное движение за толпой», – считает психолог.

В свою очередь Инна Миронова, учитель биологии, классный руководитель 5 «Б» класса в школе «Новый взгляд», указывает – различия наблюдаются не только между поколениями, но и внутри одной поколенческой группы. «На становление ребенка в первую очередь влияет среда: семья, традиции, а также технологичный и информационный мир, который играет ключевую роль», – объясняет эксперт.

«Альфы с раннего детства живут на высоких скоростях и ожидают, что обучение будет таким же увлекательным, как игра на планшете», – продолжает педагог. По ее словам, основная проблема таких детей на школьных уроках – сниженная концентрация внимания. «Подростки все чаще не могут дослушать даже интересный материал. Они находятся в гипертонусе и одновременно стремятся уйти в виртуальную реальность», – детализирует спикер.

«У альф так называемое «клиповое мышление» развито сильнее, чем у зумеров. Они воспринимают информацию через яркие, быстрые, визуальные образы», – сравнивает собеседница. Миронова также обратила внимание на то, что поколение Z еще пытается искать информацию в интернете, сравнивая результаты, в то время как дети-альфы ожидают интуитивного интерфейса и мгновенного ответа. «У альф стираются границы между онлайн и офлайн: виртуальная игра и прогулка во дворе для них равнозначны», – замечает она.

«Зумеры – активные создатели, альфы – интерактивные потребители,

– подытоживает педагог. – Первые научились использовать технологии для изменения мира. Вторые существуют внутри виртуального мира и ждут, что реальный мир будет под них подстраиваться». Тем не менее, есть незыблемые ценности, нужные детям вне зависимости от поколения: доброта, любовь и принятие. «От того, насколько родители и педагоги смогут взрастить эти качества, зависит, какими взрослыми они станут: активными или пассивными, стремящимися менять мир или закрытыми в своей скорлупе», – убеждена эксперт.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа, отмечает, что даже студенты первых курсов сильно отличаются от тех, кто всего на два-три года старше. Главное отличие – тяга к работе с искусственным интеллектом, что политолог считает скорее негативной тенденцией.

«Во-первых, ИИ выдает готовый ответ. Во-вторых, результат имеет определенную идеологическую направленность – особенно у западных нейросетей. В-третьих, искусственный интеллект часто врет», – перечислил эксперт. По его словам, ИИ отучает ребенка думать: в отличие от классических поисковиков, требующих хоть какой-то аналитики, нейросеть предлагает «пережеванную пищу» – готовый результат.

«Массовое распространение чат-ботов – это тоже большая проблема. Дети решают с их помощью домашние задания и получают информацию о жизни в целом. Я очень озабочен тем, кем вырастут альфы. Вряд ли они почерпнут из нейросетей что-то хорошее», – предостерегает Данилин. Исправить ситуацию, по его мнению, могут не запреты, а родители: им нужно больше времени проводить с детьми: гулять, ходить в музеи и, главное, разговаривать на равных.

«Важно относиться к ребенку как к полноценному члену общества, способному и принять опыт, и научить чему-то новому»,

– считает политолог. Также полезны кружки и секции – они способствуют социализации, и многие из них сейчас бесплатны. Еще одна проблема, помимо ИИ, – гиперопека. «Родители «зацеловали» своих детей, как когда-то в Италии из-за низкой рождаемости. В России – аналогичная тенденция. Такие дети вырастают эгоцентристами, считающими, что им все должны, и неправильно понимающими социальную реальность», – отметил спикер.

Это скажется на их собственном родительском поведении в худшую сторону: «Поколение альфа относится к родителям не так, как хотело бы, чтобы относились к ним самим. Это проблема глубже, чем классический конфликт «отцов и детей» Тургенева».

При этом Данилин не видит в альфах проблему с точки зрения политического процесса. По его мнению, эпоха «молодежного бунта» закончилась. Поколение альфа лишено того протестного потенциала, который был у их предшественников, взрослевших в атмосфере неприятия 90-х и при активной роли либеральных фондов. Он связывает это с возрождением патриотических традиций в школах (подъем флага, исполнение гимна) и введением новых предметов – основ российской государственности и обновленного обществознания. «Через несколько лет это даст позитивный результат», – заключил Данилин.