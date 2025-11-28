Мамы-участницы конкурса «Это у нас семейное» поделились опытом воспитания детей

Tекст: Елизавета Шишкова

О секретах воспитания и вдохновляющих семейных традициях участницы конкурса «Это у нас семейное» рассказали, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году конкурс привлек почти 350 тыс. женщин, среди которых свыше 22 тыс. воспитывают троих детей, более 5 тыс. – четверых и больше, а 3,5 тыс. – пятерых и более ребят.

Одной из самых известных стала Любовь Зуева из Иркутской области, воспитавшая 32 ребенка, из которых тридцать они с мужем взяли под опеку. Она подчеркнула: «Я себя не считаю героем, я просто помогаю детям. Благодарю Бога, что смогла привить им хорошие качества, когда их хвалят сваты – моя душа поет. Всех детей я старалась приучить к труду, научить тому, что делаю сама. Поэтому мальчики, например, могли и подоить корову и связать носки».

Ирина Вервельская из Башкортостана воспитывает 30 детей, восемь из которых несовершеннолетние. Она активно занимается предпринимательством, занимается благотворительностью вместе с детьми и собирает гуманитарную помощь для зоны СВО. Ирина отметила, что участие в конкурсе помогло ей восстановиться после тяжелой аварии.

Мария Попова из Ярославской области ожидает рождения одиннадцатого ребенка и проживает с семьей в деревне, увлекаясь семейным образованием и развитием авторских курсов и литературой. По словам Марии, семья – ее главное богатство.

Елена Назимова из Вологодской области воспитывает 20 детей, сочетая материнство с работой водителем автобуса и открывает ретро-музей, посвященный истории региона. Ее семья придерживается традиций – каждый день рождения сопровождается тематическим тортом и открытками, а также ведется семейный музей с вещами предков.

Во втором сезоне участия приняли 726 191 человек из 196 576 семей 89 российских регионов. Финал конкурса состоится 8 июля 2026 года. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Конкурс – часть национального проекта «Семья».