Мирошник: Зеленский не выиграет проведенные по международным стандартам выборы

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «в случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти», передает РИА «Новости».

Мирошник отметил, что потеря власти для Зеленского означает неизбежную ответственность за совершённые преступления. Он считает, что по этой причине Зеленский будет стремиться использовать любую возможность для сохранения своих позиций.

Дипломат уточнил, что Зеленский будет торговаться за каждый пункт возможного мирного урегулирования и пытаться представить это как уступку в обмен на дополнительные преференции.

Ранее Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов в стране невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.