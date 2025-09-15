Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.6 комментариев
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.
В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.
Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.
Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.
С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.
