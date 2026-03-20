Дмитриев: ЕС стоит обсудить восстановление «Северного потока» за свой счет

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

«Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.