    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 10:54 • Новости дня

    Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран настаивает на разблокировке своих финансовых средств за рубежом и защите судоходства в ответ на американские предложения по урегулированию.

    Ответ исламской республики на инициативы Вашингтона включал требования о снятии блокировки с иранских средств и обеспечении безопасности движения в Ормузском проливе, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

    «Требование Ирана прекратить морское пиратство против иранских судов, требование Ирана освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, – является ли это чрезмерным требованием? Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе – является ли это чрезмерным требованием?» – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Представитель ведомства также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон руководствуется навязанными Израилем взглядами на конфликт. По словам Багаи, американская сторона продолжает настаивать на необоснованных условиях. Таким образом он прокомментировал слова президента США о неприемлемости позиции Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Тегеран направил американской стороне список предложений для начала переговоров. Ранее Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений в Ормузском проливе. При этом президент Соединенных Штатов отказался принимать мирные инициативы исламской республики.

    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    10 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.

    «Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.

    Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.

    Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.

    В конце апреля в Тель-Авиве

    прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Разведка Ирана ликвидировала вооруженную ячейку израильского «Моссада»

    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    Сотрудники министерства разведки исламской республики пресекли деятельность двух ячеек, работавших на израильские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Во время захвата произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного из злоумышленников.

    «Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами», – говорится в заявлении ведомства.

    Членов второй группы силовики обнаружили в провинциях Керман и Альборз. У задержанных изъяли три пистолета Colt с глушителями, снайперскую винтовку, ружье Winchester, бронежилеты, боеприпасы и терминал спутниковой связи Starlink.

    Еще одного вражеского агента поймали при попытке пересечь северную границу страны. Шпион планировал передать противнику секретные данные о военных центрах провинции Казвин.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти казнили двух мужчин по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке

    В апреле в Исламской Республике повесили связанного с «Моссадом» участника массовых беспорядков.

    В марте иранская разведка задержала в провинции Керманшах готовившую диверсии на стратегических объектах группу из трех человек.

    10 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по курдским объектам в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Объекты курдской партии в иракской провинции Эрбиль подверглись удару тремя ракетами Ирана, что привело к повреждению инфраструктуры, но обошлось без жертв.

    Атаке подверглись позиции Ассоциации трудящихся Курдистана на севере Ирака, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил представитель руководства партии Амджад Хусейн Бенахи.

    «Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана», – заявил политик курдскому агентству Rudaw.

    Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.

    На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников на курдские объединения. В течение этого месяца ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военнослужащие применили ударные беспилотники для поражения объектов курдских группировок в Ираке.

    Вооруженные силы Ирана ликвидировали трех представителей оппозиции в Иракском Курдистане.

    Ранее Тегеран провел ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок на иракской территории.

    10 мая 2026, 13:40 • Новости дня
    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный взрыв раздался в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Mehr.

    Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr. В сообщении говорится: «Несколькими минутами ранее сильный взрыв был слышен в городе Чабахар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высшее объединенное военное командование Ирана обвиняло США в нарушении режима прекращения огня ударами по судам и гражданским районам.

    Иранские СМИ ранее сообщали о звуках взрывов и сбитых «вражеских беспилотниках» над рядом городов на юге страны.

    Во время февральской операции США и Израиля авиаудары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая портовый Чабахар.

    10 мая 2026, 12:03 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Катар, вероятно, отправил первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта между США и Израилем с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным отслеживания судов, танкер Al Kharaitiyat, загруженный на заводе в Рас-Лаффане ранее в мае, успешно прошёл Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе.

    В сообщении уточняется, что судно направляется в Пакистан. Это первый случай экспорта СПГ из региона за последние недели, когда из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через пролив практически прекратилось.

    Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок. Перебои в судоходстве привели к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 40 судов с важными грузами для Индии более двух месяцев не могут покинуть Ормузский пролив из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов.

    Ранее крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    11 мая 2026, 02:51 • Новости дня
    Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    В Таиланде начались поиски пропавшего после обращения в клинику россиянина
    Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации