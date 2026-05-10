Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Иран передал Пакистану ответ на предложения США
Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.
Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.
«Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.
Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.