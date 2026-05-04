В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

В Иране заявили об отсутствии пунктов по ядерной программе в мирном плане

Tекст: Катерина Туманова

«Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и, как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.