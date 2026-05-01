Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.
По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.
Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.
Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.