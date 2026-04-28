5 комментариев
Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с США
Вашингтон готов применить новые меры воздействия против Ирана в случае провала возможных переговоров об урегулировании конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой Fox News.
Глава внешнеполитического ведомства не стал раскрывать детали возможных ограничений. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по условиям потенциального соглашения будет принимать президент США.
По словам дипломата, Иран оставался бы угрозой для американских интересов даже без учета ядерной программы из-за попыток установить региональное господство.
«Ядерный вопрос – это причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой...» – заявил Рубио.
Тем не менее в Вашингтоне считают, что иранское руководство всерьез пытается найти выход из текущего кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу. Тегеран направил американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика.