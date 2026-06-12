Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Цена нефти Brent упала ниже 88 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с апреля опустилась ниже 88 долларов
Мировые цены на углеводороды демонстрируют заметное снижение, опустившись на 4% на фоне текущей динамики торгов.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,97% по отношению к предыдущему закрытию, достигнув 87,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Такой показатель зафиксирован впервые с 17 апреля.
Одновременно с этим снижается и стоимость июльских фьючерсов на американскую нефть марки WTI. Показатель опустился на 2,86%, составив 85,2 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent упала ниже отметки 89 долларов.
В конце мая котировки североморской смеси опустились ниже 91 доллара за баррель.
В середине апреля цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE упала ниже 90 долларов за баррель.