Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом

Tекст: Валерия Городецкая

В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.

Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.

Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.

Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.