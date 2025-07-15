The Atlantic сообщил о сопротивлении сторонников Трампа помощи Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Значительная часть сторонников Дональда Трампа и многие республиканцы из Палаты представителей категорически против законов, позволяющих выделить Киеву дополнительную военную или финансовую помощь, передает ТАСС. Издание подчеркивает, что это мнение разделяет и часть электората движения MAGA, поддерживающих изоляционистский курс.

Трамп на днях объявил, что Вашингтон продолжит поставки оружия Киеву только при условии, что расходы на это возьмет на себя Европа, а процесс будет координировать НАТО. Он добавил, что Америка введет импортные пошлины около 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся договориться с Москвой.

В публикации отмечается, что отказ США от прямых поставок вооружений на Украину дает Трампу больше гибкости перед лицом изоляционистов среди приверженцев MAGA. Также, по данным The Atlantic, даже решение о возможной помощи не означает, что Трамп испытывает симпатию к Украине или ее президенту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словении заявила, что Евросоюз может столкнуться с трудностями при оплате поставок оружия Киеву.

Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS.

СМИ отмечают, что страны НАТО растерялись после заявления Дональда Трампа о возможных поставках вооружений Киеву.