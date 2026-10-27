Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.2 комментария
Nikkei: Кабмин Японии рассматривает введение обязательной регистрации иноагентов
Кабинет министров Японии обсуждает возможность создания системы обязательной регистрации лиц, которые ведут лоббистскую деятельность в интересах правительств других стран, сообщает газета Nikkei.
В понедельник в канцелярии премьер-министра Японии прошло заседание экспертного совета по вопросам укрепления разведки и анализа информации, на котором полицейское управление представило свои предложения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nikkei.
Иностранными агентами могут признать политических консультантов, сотрудников аналитических центров и рекламных агентств, работающих на зарубежные государства. Для них предполагается ввести обязательную регистрацию с целью повышения прозрачности деятельности, а также установить наказания за нарушения.
В японской полиции подчеркнули необходимость введения санкций за операции влияния со стороны иностранных сил. К таким действиям там отнесли контакты с чиновниками для влияния на политические решения, распространение информации с целью воздействия на выборы или общественное мнение, а также предоставление материальных выгод в этих же целях.
Сейчас японские законы предусматривают борьбу со шпионажем, получением секретных сведений и подрывной деятельностью, однако в стране нет правовой базы для регулирования «операций влияния». По данным издания, Токио планирует ориентироваться на аналогичные законы, принятые в США в 1938 году, а также в Британии и Франции в 2025 году.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.
Правительство Японии заявило о намерении рассмотреть создание системы регистрации легальных иностранных агентов.