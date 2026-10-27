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В МИД обвинили ЕС в неспособности предотвратить хаос на Украине в 2014 году
Грушко: Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана
Европейским политикам следовало отказаться от признания незаконного правительства после государственного переворота на Украине, чтобы не допустить скатывания страны в хаос, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Грушко заявил, что ЕС имел возможность уберечь Украину от погружения в хаос после событий на майдане, передает РИА «Новости».
«Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано», – заявил Александр Грушко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко отметил несистемный характер контактов между Россией и Европой и требования капитуляции от европейских представителей.
В воскресенье дипломат заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине из-за выдвинутых условий.
На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел подчеркнул невозможность диалога с Евросоюзом без изменения антироссийского курса на ведение гибридной войны.