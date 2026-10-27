Грушко: Евросоюз мог предотвратить скатывание Украины в хаос после майдана

Tекст: Вера Басилая

Грушко заявил, что ЕС имел возможность уберечь Украину от погружения в хаос после событий на майдане, передает РИА «Новости».

«Для этого надо было просто жестко и прямо сказать, что они будут придерживаться того соглашения, которое Янукович подписал с оппозицией, и никакое правительство победителей не может быть признано», – заявил Александр Грушко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко отметил несистемный характер контактов между Россией и Европой и требования капитуляции от европейских представителей.

В воскресенье дипломат заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине из-за выдвинутых условий.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел подчеркнул невозможность диалога с Евросоюзом без изменения антироссийского курса на ведение гибридной войны.