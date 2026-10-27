Индия назвала дипфейком видео о вторжении армии КНР в штат Аруначал-Прадеш

Вооруженные силы Индии назвали сгенерированным ИИ видео о вторжении армии Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

«Во вредоносном видео, распространенном на онлайн-платформах, были использованы сгенерированные искусственным интеллектом ложные данные с целью распространения дезинформации и создания необоснованной паники среди населения. Дипфейк содержал утверждения, что Китай якобы взял под контроль районы Асафилу, Лунджоу и Таксчинг-Серкл в Аруначал-Прадеше, которые приписывались командующему корпусом индийской армии генерал-лейтенанту Гиришу Калиа», – говорится в пресс-релизе спецподразделения, передает ТАСС.

Индийские военные призвали пользователей проявлять осторожность в отношении сфабрикованных видеоматериалов без официального подтверждения. В таких материалах для распространения дезинформации применяется цифровая обработка заявлений представителей командования ВС.

Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии граничит с Китаем. Там нет демаркированной границы, страны разделяет линия фактического контроля. В октябре 2024 года Индия и Китай отвели войска в чувствительных районах в Восточном Ладакхе после встречи премьера Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал CNN сообщил, что ложный отчет нейросети едва не спровоцировал вооруженный конфликт между военными США и Китая на Ближнем Востоке.

Летом правительственное агентство PTI анонсировало возобновление приграничной торговли между Индией и Китаем.

В прошлом году в Турции сообщили о распространении фейкового видео якобы авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана.