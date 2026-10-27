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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 12:09 • Новости дня

    Индия назвала дипфейком видео о вторжении армии КНР в штат Аруначал-Прадеш

    Вооруженные силы Индии назвали сгенерированным ИИ видео о вторжении армии Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийская армия опровергла видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш, заявив об использовании в нем сгенерированных искусственным интеллектом данных, сообщило спецподразделение по борьбе с дезинформацией Indian Army Fact Check.

    «Во вредоносном видео, распространенном на онлайн-платформах, были использованы сгенерированные искусственным интеллектом ложные данные с целью распространения дезинформации и создания необоснованной паники среди населения. Дипфейк содержал утверждения, что Китай якобы взял под контроль районы Асафилу, Лунджоу и Таксчинг-Серкл в Аруначал-Прадеше, которые приписывались командующему корпусом индийской армии генерал-лейтенанту Гиришу Калиа», – говорится в пресс-релизе спецподразделения, передает ТАСС.

    Индийские военные призвали пользователей проявлять осторожность в отношении сфабрикованных видеоматериалов без официального подтверждения. В таких материалах для распространения дезинформации применяется цифровая обработка заявлений представителей командования ВС.

    Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии граничит с Китаем. Там нет демаркированной границы, страны разделяет линия фактического контроля. В октябре 2024 года Индия и Китай отвели войска в чувствительных районах в Восточном Ладакхе после встречи премьера Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал CNN сообщил, что ложный отчет нейросети едва не спровоцировал вооруженный конфликт между военными США и Китая на Ближнем Востоке.

    Летом правительственное агентство PTI анонсировало возобновление приграничной торговли между Индией и Китаем.

    В прошлом году в Турции сообщили о распространении фейкового видео якобы авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Reuters: Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

    Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Первичное размещение акций Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, пишет Reuters. Ожидается, что технологическая компания будет оценена в сумму от 1,5 до 2 трлн долларов. Таким образом, стоимость 5% акций компании может составить около 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основанная бывшими сотрудниками ведомства Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    В среду американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic раскрыл в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В прошлом месяце Anthropic заявила о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.

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    26 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Депутат Сейма Польши выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Депутат Сейма Польши Сахайко выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал высокотехнологичные «умные очки» со скрытым телепромптером во время выступления, что вызвало споры о безопасности.

    Использование депутатом Ярославом Сахайко «умных очков» с управляющим «умным кольцом» китайского производства стоимостью около 1,1 тыс. долларов вызвало скандал в Сейме. Устройство может работать как скрытый телепромптер: проекторы выводят текст на внутреннюю сторону линз, а движения пальца по кольцу позволяют прокручивать строки, передает РИА «Новости».

    Первым гаджет на трибуне заметил автор популярного технологического блога. Сам депутат не стал скрывать использование устройства и заявил, что современные технологии помогают эффективнее работать. «Все, что помогает депутатам лучше подготовить выступление и эффективнее коммуницировать не только между собой, но прежде всего с миллионами поляков, является ценным и свидетельствует об уважении к избирателям», – подчеркнул Сахайко.

    Он добавил, что регулярно пользуется устройством для чтения сообщений и проверки расписания, назвав претензии оппонентов необоснованными.

    Бывший офицер польской разведки майор Роберт Хеда назвал применение подобных устройств «полной безответственностью». По его словам, использование китайских гаджетов с беспроводными модулями связи в здании парламента создает «прямые риски для кибербезопасности и потенциальную угрозу утечки конфиденциальных данных». Ранее власти Польши уже ужесточили требования к защите стратегических объектов, запретив въезд машин китайского производства на территорию военных баз.

    В КНР заявляли, что китайские технологии безопасны, а заявления об их угрозе «фальсифицируют факты, искажают правду и представляют собой вопиющее технологическое запугивание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Доминика Хоросиньская залаяла во время речи главы национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Летом депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

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    26 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Стартап бывших подчиненных Маска за 12 часов взломал системы Anthropic

    WP: Стартап бывших сотрудников ведомства Маска взломал системы Anthropic

    Tекст: Мария Иванова

    Основанная бывшими сотрудниками ведомства американского предпринимателя Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    С помощью уязвимостей в программном обеспечении ИИ-агенты стартапа проникли в системы Anthropic и завладели записями о встречах, внутренними переписками и сведениями о зарплатах, передает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    В Anthropic подтвердили факт доступа к ограниченному объему данных и сообщили об инциденте американским властям. Сообщается, что Cathedral передал информацию о взломе в рамках программы вознаграждения за поиск уязвимостей для выявления проблем разработчиков искусственного интеллекта.

    Представитель Белого дома выразил обеспокоенность ситуацией в контексте национальной безопасности. «Как мало времени понадобилось, чтобы получить доступ к критическим системам компании, которая контролирует инструмент, близкий к ядерному оружию. <…> Если такое может сделать кучка детей, только что основавших стартап, то сможет и Китай», – приводит издание слова американского чиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    На прошлой неделе компания Anthropic раскрыла чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

    В середине месяца исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство

    Медведев указал на риск для личных данных из-за западных ИИ-корпораций

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность западных транснациональных IT-корпораций обостряет проблему сохранности персональных данных.

    Политик выступил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», передает РИА «Новости».

    «Концентрация таких технологий в руках ограниченного круга государств серьезно усугубляет цифровое неравенство Глобального Севера и Глобального Юга», – заявил Медведев.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность западных транснациональных компаний в области искусственного интеллекта ставит под угрозу сохранность личной информации пользователей публичных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о планах сформировать в Госдуме два новых комитета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках техногенных катастроф из-за развития нейросетей.

    Летом заместитель председателя Совета безопасности России заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для обхода систем киберзащиты.

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    26 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство коммерции КНР предложило ограничивать или запрещать торговлю с иностранными субъектами, нарушающими коммерческую тайну Китая.

    Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

    Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

    В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

    Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

    Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

    На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    В Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей

    В Китае завели дела о коррупции против 73 руководителей высокого уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая за девять месяцев 2026 года инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    За первые девять месяцев 2026 года антикоррупционные ведомства Китая завели дела о нарушениях на 73 чиновников министерского и провинциального уровня, передает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    Всего за этот период органы контроля получили свыше 3,5 млн обращений о возможных нарушениях, на основании которых в стране инициировали 800 тыс. расследований. В число подозреваемых вошли 4,2 тыс. руководителей управлений и департаментов, а также 34 тыс. государственных служащих уездного звена.

    Различным дисциплинарным взысканиям с января по сентябрь подверглись 680 тыс. человек. Из них 505 тыс. были наказаны по партийным вопросам, а еще 222 тыс. понесли административную ответственность. Эти санкции затронули 105 высокопоставленных руководителей и десятки тысяч чиновников среднего звена.

    Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР активно ведется с 2012 года. В январе председатель КНР Си Цзиньпин распорядился дополнительно активизировать меры против нарушителей в течение пятнадцатой пятилетки, рассчитанной на 2026–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае вынесли смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.

    Также двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжило уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств.

    Кроме того, президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    27 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Тайвань создал систему управления роем дронов

    Taipei Times: Тайвань разработал систему координации дронов с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайваньские власти начали разработку системы координации различных типов беспилотников на базе технологий искусственного интеллекта для непрерывного мониторинга акватории вокруг острова.

    Создание многоуровневой сети наблюдения предназначено для решения задач правоохранительной деятельности на море, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Проект курирует и финансирует Совет по делам океана, отвечающий за морскую безопасность и защиту окружающей среды. Непосредственно разработкой занимается команда специалистов Национального университета Чэнгун.

    Новая система позволит координировать работу роя дронов, обеспечивая широкий охват и непрерывный мониторинг территориальных вод. На данный момент специалисты провели комплексное моделирование полета двух групп, насчитывающих в общей сложности 20 аппаратов. Проект предусматривает использование трех типов беспилотников: Jump 20, V-Bat и Flexrotor.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военно-морские силы Тайваня выразили намерение приобрести у США почти 300 разведывательных беспилотников. Весной Киев начал закупать тайваньские комплектующие для аппаратов из-за опасений чрезмерной зависимости от китайских поставок. В марте Китай представил систему управления роем из 96 беспилотных аппаратов.

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