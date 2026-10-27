Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

Tекст: Мария Иванова

Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.