Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ
В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению
Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.
Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.
В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.
Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.
В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.
В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.
Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ