Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток
Минобороны Нидерландов: Фрегат ПВО Evertsen направлен на Ближний Восток
Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны Evertsen на Ближний Восток для возможного развертывания в Ормузском проливе, сообщила министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус.
Министр написала в соцсетях, что Нидерланды готовятся к возможному развертыванию фрегата в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». На сайте Минобороны Нидерландов указано, что миссия военного корабля продлится три месяца.
На борту фрегата разместят международный штаб, который сможет осуществлять командование военной миссией в проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.
В воскресенье трафик в проливе упал на 75% из-за конфликта.
В субботу Иран передал США план открытия Ормузского пролива.